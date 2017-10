Faire des jeunes les acteurs clés du développement socioéconomique des nations à travers l’entrepreneuriat s’avère être la solution idoine pour réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes et de créer de la richesse dans le pays.

C’est dans cette perspective que le Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ) et le Programme d’Appui au Développement à la Base (PRADEB) ont offert un cadre d’échanges et de partages aux jeunes entrepreneurs et jeunes porteurs d’idée d’entreprises, le vendredi 06 Octobre 2017, à la Blue Zone de Cacaveli, afin d’échanger sur les difficultés réelles rencontrées dans la recherche de financement, le développement de leur initiatives entrepreneuriales et partager les enseignements tirés du vécu d’entrepreneurs confirmés d’ici et d’ailleurs.

Placé autour du thème « Réussite Entrepreneuriale », il s’est agi au cours de cette rencontre, de créer un espace d’auto diagnostic des jeunes afin d’identifier les freins à l’accès au financement et au développement de la jeune micro entreprise et de partager les enseignements à partir des « succès stories ».

Environ trois cent (300) jeunes ont pris part à cette séance. Deux communications ont été faites notamment sur les sous thème à savoir: « Le succès entrepreneurial : Que font ceux qui réussissent ? » et « Financement des activités économiques des jeunes : Ce qui marche !».

Des partages d’expériences, une présentation des mécanismes mis en place par le gouvernement pour soutenir les initiatives des jeunes, les expositions des produits des jeunes entrepreneurs, une dégustation de produits du terroir ont également meublé cette journée qui a pris fin sur une note de satisfaction du côté des participants et pour les deux institutions organisatrices.