Le Réseau Climat et Développement-Togo (RC&D) a organisé un atelier de lancement officiel de sa plateforme nationale le vendredi 6 octobre 2017 à Lomé sous le thème « Tous ensemble pour une justice climatique ».

Cet atelier vise à renforcer la représentativité et la visibilité du réseau à travers une réorganisation, la mise en place des plateformes sur toute l’étendue du territoire national et l’intégration d’autres organisations œuvrant dans le domaine de l’environnement. Cette synergie rendra le réseau plus compétitif et plus efficace sur le terrain.

Le président de l’Association des Scientifiques et Environnementalistes pour un Développement Intégré (ASEDI, membre du Réseau Climat et Développement-Togo), M. Awali OURO-DJERI, a exhorté les autres acteurs de la société civile et des autres organisations travaillant dans le domaine environnemental à intégrer le réseau RC&D, car les enjeux climatiques sont tellement énormes qu’une seule entité ne peut prétendre en venir à bout.

Dans le plan d’actions de ce réseau au Togo, il est prévu le vendredi 13 octobre 2017 une campagne nationale de renforcement de capacités des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) au Togo. Cela leur permettra d’intégrer cesCDN dans leurs plans de développement local.