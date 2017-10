L’ouvrage intitulé «entreprenariat : éducation et développement de l’esprit auprès de la jeunesse chrétienne» a été dédicacé le samedi 07 octobre 2017 à Lomé.

L’objectif de ce manuel est de sensibiliser tous les jeunes du système d’éducation et de l’enseignement à l’entreprenariat, quelque soient leurs filières de formations. Il vise également a faire prendre conscience aux jeunes qu’ils sont acteurs de leur propre avenir et que de multiples opportunités s’offrent a eux, notamment celle de créer leur propre activités et de se réaliser professionnellement pour la création des emplois.

Selon l’auteur Emmanuel BAYARO, expert en mécanisme et stratégie de création des entreprises florissantes, il faut donner envie aux jeunes d’inventer et de stimuler la créativité dans l’église comme dans les autres domaines.