Les citoyens togolais ont observé pour la énième fois consécutive l’opération Togo propre instaurée par le gouvernement chaque 1er samedi du mois. A Lomé l’Association féminine vie précieuse Togo (AVIP-Togo) a organisé ce samedi 7 octobre 2017, une opération de salubrité Togo propre en collaboration avec le Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique et l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP).

Balaies, houes, coupe-coupes, pioches et râteaux… à la main, ils sont plus d’une centaine de personnes à mettre au propre l’enceinte du Centre Médico Social (CMS) d’Agoè Cacavéli et son alentour.

Cette opération a été couplée d’une remise symbolique d’équipements de salubrité à AVIP-Togo, par le Ministère en charge de la Culture et de la Formation Civique. C’est le Secrétaire Général dudit ministère, Monsieur Kossi TINAKA, qui a remis ce don à la présidente de l’ONG AVIP-Togo, Mme Dina AKPOTO-AGBEWANOU. Selon lui c’est un geste pour encourager une dizaine d’organisations de la société civile dont AVIP-Togo, qui œuvrent aux cotés du gouvernement dans ce programme.

Des membres des Comités de Développement des Cartiers (CDQ) et le Chef du village d’Agoè Cacavéli, ont également participé à cette opération.