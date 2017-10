La Communauté Chrétienne Catholique Cœur Immaculé de Marie du village d’agoè Téléssou-Lavanyo situé dans le canton de Vakossito dans la préfecture d’Agoè, dispose désormais d’un cadre d’adorations, de louanges et de prières dignes du Temple de Dieu.

L’Eglise Catholique de cette communauté a été inaugurée le dimanche 8 octobre 2017 à travers une messe d’action de grâce dite en cette Eglise.

Cette messe a été présidée par le Père Julien Antoine ANATO, responsable de la Communauté Cœur Immaculé de Marie d’agoè Téléssou-Lavanyo.

Dans son homélie tirée des 1ère et 2ème lectures, respectivement Isaïe 5 : 1-7, Philippiens 4 : 6-9, et de l’Evangile selon Saint Mathieu : 21 : 33-43, le père a appelé les fidèles à s’investir pour les œuvres de Dieu. Pour lui le Chrétien doit servir Dieu et s’investir pour les autres, car c’est la meilleure adoration digne d’un Homme pour Dieu. Celui qui aime les œuvres de Dieu et n’aime pas son prochain et vice versa, ne sert pas Dieu.

Selon Antoine ANATO, l’indifférence, l’égoïsme et l’orgueil éloignent l’Homme de Dieu et l’empêche de produire de bons fruits.

C’est à travers louanges et danses que cette célébration inaugurale a pris fin pour la seule Gloire de Dieu.

Les fidèles de cette communauté, dont à sa tête le Père Julien Antoine ANATO, ont par la Grace de Dieu, investi durant deux ans (07 octobre 2015 au 07 octobre 2017), leur force, talant physiques comme spirituels pour que ce joyau d’une valeur de plus de 357 Millions de francs CFA puisse être concrétisé pour servir Dieu.