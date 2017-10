Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique a remis le mardi 10 octobre 2017 à Lomé, dans l’enceinte de l’ANSAT derrière le Lycée Technique d’Adidogomé, un magasin de stockage de céréales d’une capacité de 3000 tonnes. Cette cérémonie de remise a été couplée de la signature de la convention entre l’Agence Nationale pour la Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) et les revendeuses de céréales des principaux marchés de Lomé.

Le nouveau magasin de stockage de céréales de l’ANSAT d’Adidigomé fait partie d’un lot de six bâtiments financés par l’UEMOA à un coût de 3 400 000 000 de frc CFA à construire sur toute l’étendue du territoire. Ce nouveau bâtiment vient palier au problème de stockage des produits céréaliers au Togo.

Le chef canton d’Aflao-Gakli, Togbui Djidjolé a au nom de ses homologues remercié le gouvernement pour ce joyau, avant d’appeler les bénéficiaires à en faire bon usage.

Les ministres BALOUKI-LEGZIM du Commerce et KOLANI Yentcharé de l’Action Sociale, ont rendu hommage aux femmes commerçantes pour leur rôle dans la lutte pour la sécurité alimentaire. La nouvelle politique agricole du gouvernement est basée sur l’organisation des filières agricoles, notamment la construction de grands magasins de stockage. C’est dans cette optique que le gouvernement a reçu l’appui de l’UEMOA pour la construction desdits magasins.

En réceptionnant le bâtiment, le Ministre OURO KOURA Agadazi, de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, a déclaré que ces six grands magasins en construction dans chaque région du Togo et dans le grand Lomé assureront le rôle de grenier des produits agricoles. Ils permettront de réduire les pertes postes récoltes, renforcer les capacités d’approvisionnement des femmes ce qui permettra d’éviter la fluctuation des prix sur le marché.

Yamondou KEITA, représentant résident de l’UEMOA au Togo a participé à la cérémonie.