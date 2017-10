L’association Ensemble pour le Patriotisme Economique (EPE) a inauguré son parc des expositions écologiques des œuvres d’art des objets recyclés, de la formation et de loisirs le mardi 10 octobre 2017 à Lomé.

Ce parc dénommée «Magique Parc Ecologique» (MPE), financé sur fond propre est réalisé pour donner une source d’inspiration et surtout sensibiliser le public sur la problématique de la gestion des déchets. Des créations, inventions, constructions à base d’objets recyclés et des matériaux de récupération y étaient exposées.

Selon l’initiateur du projet, artiste écologiste engagé, M. Aigni Lamid IBRAHIM, ce parc est un canal pour lui, de partager sa passion en faisant découvrir à la population que les objets jetés à la poubelle, les rues et caniveaux peuvent être recyclés, valorisés en œuvres d’art ou servir à d’autres fins. L’artiste compte en faire un pôle de tourisme dans la capitale et un espace consacré à la protection de l’environnement. Il a cependant sollicité l’aide de toutes bonnes volontés pour poursuivre son projet et l’étendre à d’autres horizons.

Magique Parc Ecologique est un centre d’attractions et de formation à caractère social, dédié aux artistes et aux enfants accompagnés. Son accès est gratuit pour tous les enfants, par contre les adultes devront payer une somme modique de 200F CFA.