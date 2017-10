Les Gestionnaires des Ressources Humaines (GRH) de l’administration publique togolaise sont en atelier de formation les 12 et 13 octobre 2017 à Lomé, sur le thème : « Le rôle des GRH de l’administration publique dans la mise en œuvre des ODD».

Cette rencontre initiée par le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative du Togo, a été ouverte par le Directeur de cabinet dudit ministère, M. Kasségnè Kossi DONKO, représentant son ministre de tutelle.

A l’issue des deux jours de travaux les professionnels des ressources humaines vont renforcer leurs connaissances avec l’étude des thèmes relatifs aux processus et formalités de mise en position de congé de formation, la procédure et la sanction disciplinaire dans la fonction publique, etc.

La centaine de participants sera par ailleurs formée et sensibilisée sur les notions de genre dans la gestion des ressources, les procédures et formalités de mise en disponibilité et détachement dans la fonction publique.

Selon M. DONKO, les GRH sont censés disposer d’informations nécessaires pour l’orientation des agents de l’Etat. Cette rencontre est capitale du fait que les GRH ont pour mission entre autres d’accompagner ces agents dans les décisions de planification et de gestion des ressources humaines en vue d’un bon suivi et la gestion de leur carrière, a-t-il reconnu.

A terme, cette session de formation permettra au bénéficiaires de relever des défis du domaine de la GRH, notamment la maitrise des valeurs et principes du service public par les agents publics, la maitrise des effectifs et de la masse salariale, l’adéquation postes et profils, l’acquisition et le développement des compétences et la qualité du service.