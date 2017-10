Africans Rising, un mouvement panafricain de personnes et d’organisations œuvrant pour la paix, la justice et la dignité en solidarité avec le peuple togolais, a organisé une conférence de presse le vendredi 13 Octobre 2017 au siège du Groupe Manageo à Lomé.

Cette conférence a pour objectif de mettre en place une campagne locale nationale, continentale et mondiale qui constituera à lutter pour les droits et les libertés, l’équité et la dignité des populations.

Pour le coordonnateur d’Africans Rising, M. Muhammed Lamin SAIDYKHAN, il s’agit d’échanger avec la société civile, l’opposition et le gouvernement pour savoir quels sont les problèmes et les solutions possibles à y apporter.

Ce mouvement entant également donné des réponses africaines aux crises africaines.