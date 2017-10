Le 24ème numéro de « jeudi j’ose » a eu lieu le 12 septembre 2017 à Blue Zone Cacaveli à Lomé autour du thème : « Réussite entrepreneuriale : entrepreneuriat citoyen et identité commerciale d’une entreprise ». Ce programme dédié aux jeunes entrepreneurs est organisé par le Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ), chaque deuxième jeudi du mois.

Cette rencontre a été présidée par M. Patrick TEVI-BENISSAN, Secrétaire général de la Présidence de la République togolaise, également Directeur général à la Présidence chargé de la promotion du secteur privé ; en présence de la Directrice générale du FAIEJ, Mme Sahouda GBADAMASSI-MIVEDOR.

Ce numéro a réuni plus de 300 jeunes entrepreneurs de la région Maritime. Ils ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat citoyen et ont eu des séances de partage d’expériences et conseils pratiques issus des expériences gagnants de leurs ainées comme : Ms. Amétépé NOUSSIA, concepteur et manager de «CiviBag», Bachirou SANOUSSI, Directeur Exécutif de BARCODE et spécialiste en codification graphique, Séyidou Napo GBATI, promoteur de ‘’GNS PRODUCTION’’ et Komlan BESSANH, promoteur de la marque ‘’CHAMPIZO’’.

Les communications ont portés sur la promotion de l’esprit citoyen auprès des jeunes à travers le développement d’une identité commerciale de l’entreprise, sur le «développement d’une marque», la normalisation des produits et la «codification graphique» etc.…

Les participants satisfaits de cette rencontre ont également reçu des encouragements et conseils pratiques (la connaissance du marché, du client, ses attentes, protéger ses produits…), du Secrétaire général de la Présidence de la République togolaise, qui est à sa première participation à ce programme. Il s’est dit satisfait de l’engouement de ces jeunes entrepreneurs tout en réitérant l’engagement de l’Etat dans l’accompagnement du secteur privé au Togo.