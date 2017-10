L’université de Lomé à travers le Centre de Droit Public (CDP), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) organise du 13 au 14 octobre 2017 à son sein un colloque international sous le thème « les vingt-cinq ans de la Constitution de la IVème République du Togo, 14 octobre 1992 – 14 octobre 2017».

Durant deux jours de travaux, d’imminentes personnalités du monde universitaire, politique et de la société civile vont revisiter la Constitution togolaise de 1992, sortir les forces et faiblesses afin de proposer une solution durable à la crise actuelle dans le pays.

Cette grande rencontre internationale sera articulée autour de trois (3) panels à savoir la Constitution de 1992 en contexte, pratique et révisions ; le contexte des réformes, politiques, institutionnelles et constitutionnelles au Togo ; la Constitution de 1992 à l’épreuve du temps : statut quo ou mutations ?

Selon le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les communications et discussions de ce grand rendez-vous traceront des pistes nouvelles et éclaireront la lanterne des différents acteurs politiques pour les réformes au Togo qui y tirera tout l’avantage comparatif pour un nouveau départ.