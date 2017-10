La rentrée 2017-2018 du barreau et de la conférence de stage a été marquée par une cérémonie le vendredi 13 octobre 2017, au siège du groupe ECOBANK à Lomé.

Cette cérémonie qui marque le début de l’année est placée sous le thème « Accès au droit et défense de la défense». Elle se veut en outre une activité de vulgarisation de la chose juridique. C’est aussi l’occasion d’éclairer les citoyens sur les métiers de justice et de droit.

Pour l’invité d’honneur à cette rentrée solennelle le Me Yvon DETCHENOU, bâtonnier du bénin, la présence du Bénin aux côtés du Togo témoigne du soutient et de l’accompagnement du barreau béninois. Nous sommes dans la même profession, nous avons les mêmes difficultés et les mêmes objectifs a t-il déclaré. Pour lui les deux nations doivent s’accorder sur une meilleure coordination pour l’évolution de la profession et l’amélioration des pratiques judiciaires.

Me Rustico LAWSON-BANKU, bâtonnier du Togo, a déclaré que la profession d’avocat est un métier qui a besoin d’être protégé, car à travers le mondes les avocats sont persécuté, agressé assassiné.

Au cours de cette cérémonie Me Lauretta Mansa AKOUETE a été élevé au rang de commandeur de l’ordre du Bénin par décret présidentielle béninois.

La rencontre a été présidé par la Secrétariat d’Etat auprès du ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, chargé des droits de l’Homme, Madame Nakpah POLO.