Le chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République togolaise, Président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO a reçu le 11 octobre 2017, le Président de la République du Bénin, SEM Patrice Talon, en visite de travail et d’amitié dans notre pays.

Ce voyage du Président béninois à Lomé s’inscrit dans le contexte du renforcement des relations de coopération et d’amitié entre nos deux pays et fait suite à sa tournée dans la sous-région ouest africaine, qui l’a conduit notamment en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Ghana.

Outre les questions d’ordre bilatéral, les deux chefs d’Etat ont passé en revue les questions sous régionales et internationales liées à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et la situation socio politique qui prévaut dans notre pays.

C’est la deuxième fois que le Président Patrice Talon effectue une visite au Togo. La première remonte à mars 2016 juste au lendemain de son élection.

Liés par la géographie et l’histoire mais surtout par l’amitié et la fraternité, le Togo et le Bénin accordent une importance particulière à l’entretien de relations de bon voisinage et à la mise en œuvre d’une coopération bilatérale fructueuse.