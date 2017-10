La Fédération pour la Paix Universelle section Togo (FPU-Togo) a procédé à l’investiture de Mme Elisabeth Essodolom PALI-TCHALA, comme Ambassadeur de Paix de Haut Rang, le samedi 14 octobre 2017 à Lomé.

La cérémonie a été présidée par Togbui AKLASSOU III, président du Conseil d’administration de la FPU-Togo. L’évènement a connu la participation de plusieurs personnalités politiques, religieuses, des acteurs de la société civile, et d’autres ambassadeurs de la paix universelle.

Togbui AKLASSOU III lors de l’investiture de la nouvelle Ambassadrice de paix, a insisté sur le rôle modérateur et de résolution de conflits nationaux, internationaux et géopolitiques, que cette dernière doit jouer. Pour lui la qualité nécessaire pour la culture et la promotion de la paix est l’humilité.

La récipiendaire a réaffirmé toute sa disponibilité et son engagement à œuvrer pour la paix au Togo et dans le monde tout en sollicitant le concours des uns et des autres à la culture de cette valeur commune qui conditionne le meilleur devenir des sociétés.

Cette rencontre a également été une occasion pour le président du Conseil d’administration de la FPU-Togo, Togbui AKLASSOU III, de sensibiliser les participants sur le thème : «Bâtir la paix». L’orateur a définit la paix comme «un processus par lequel les entités divisées par de conflits divers sont ramenées dans un état de réconciliation, de tolérance, de pardon et d’unification».

La Fédération pour la Paix Universelle (FPU) est fondée en 2005. C’est une alliance de personnes et d’organisations décidées à bâtir un monde de paix. Cette organisation internationale non gouvernementale, apolitique et non confessionnelle œuvre pour la paix, le développement et la liberté.