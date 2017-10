L’université de Lomé à travers sa Direction de Recherche organise la rentrée doctorale officielle du 16 au 20 octobre 2017 en son sein.

Cette rencontre vise à informer les étudiants sur les différentes procédures d’inscription, de préparation, de conduite et de soutenance de thèse à l’Université de Lomé, ensuite à leur donner les outils académiques, pédagogiques et intellectuels nécessaires pour mener à bien leurs thèses, et enfin à discuter des différentes difficultés que rencontrent ces étudiants pendants l’élaboration de la thèse afin de trouver des approches de solutions.

Le Président de l’université de Lomé, Prof. Dodji KOKOROKO, pour l’occasion, a exhorté les professeurs titulaires à se ressourcer davantage et à être plus proches de leurs étudiants afin de produire des citoyens de qualité pour un Togo de qualité.

Pour le directeur de Recherche de l’Université de Lomé, Dr. Essohanam BATCHANA, cette rencontre non seulement se veut un cadre de recadrage des thèses des doctorants pour un travail de qualité, mais également, entre dans le cadre du processus de réformes pour adapter la formation à l’emploi et aux besoins socioéconomiques du pays.

Les professeurs titulaires, les docteurs, les doctorants et les masters de l’Université de Lomé sont les participants clés à cette rencontre.