La Chambre du Commerce et de l’Industrie du Togo (CCIT) a tenu dans le cadre de la promotion du commerce entre le Togo et les Etats Unis d’Amérique (USA) à travers AGOA, un atelier de formation sur le marché de l’habillement aux USA le mardi 17 octobre 2017 dans ses locaux à Lomé.

L’objectif de cette rencontre est d’édifier les experts en textiles et habillement sur les normes de production.

M. Musa Rubin consultant dans le domaine de l’habillement et du textile, a attesté que malgré que les conditions d’accès au marché international et particulièrement au marché américain si exigeantes, il suffit de savoir respecter les normes sur la qualité et la quantité des produits afin d’être en mesure de répondre à l’offre et la demande.