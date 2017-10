L’Association Togolaise des Aveugles (ATA) au Togo, avec le soutien de la Croix Rouge togolaise, a tenu le mardi 17 octobre 2017, à son siège à Lomé, une conférence de presse dans le cadre de la 28ème célébration en différé de la Journée Internationale de la Canne Blanche édition 2017 au Togo.

Cette célébration est placée sous le thème : « Avec l’éducation, je peux participer au développement sans la vue». La manifestation s’est déroulée en présence du directeur des personnes handicapées, M. Wasiyou KARIMU et du Secrétaire Général de la Croix Rouge togolaise, M. Rémy Komla AFOUTOU.

Les organisateurs à l’occasion ont révélé des problèmes relatifs aux difficultés d’accès et d’épanouissement sur les espaces partagés, l’inexistence d’une école de formation des enseignants spécialisés, et les difficultés liés au financement des ressources liés aux personnes aveugles et celles malvoyantes.

Selon le président de l’ATA Togo, M. Komivi AYASSOU, cette situation s’avère des dangers considérables pour les personnes aveugles et celles malvoyantes, et il est nécessaire d’inviter les différents acteurs à mieux s’investir.

Plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit de l’Etat, aux parents, aux organisations communautaires, aux partenaires et sociétés de prévoir dans leur budget annuel des lignes d’appui aux écoles spécialisées pour soutenir ATA dans ses actions.

L’association a soutenu deux (02) étudiants malvoyantes au cours de cette rencontre, l’un en Licence et l’autre en Master. Ils ont reçu respectivement 400 Euros (environs 270000 Francs CFA), et 700 Euros (environs 467000 Francs CFA) pour payer les frais de leurs études.

La célébration de la Journée Internationale de la Canne Blanche est une occasion pour les organisations de promotion et de protection des personnes handicapées, de sensibiliser davantage la population sur la nécessité de reconnaitre, de respecter et de promouvoir le respect des droits humains des personnes pour faciliter leur autonomisation et leur inclusion sociale.