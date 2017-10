Comme chaque année, se célèbre la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, pour cette édition le groupe de la Banque Mondiale a axé ce mardi 17 octobre 2017, sa campagne mondiale autour des conclusions d’une nouvelle étude consacrée à la mobilité « intergénérationnelle ».

C’est dans cette optique qu’une Vidéoconférence organisée depuis Washington a été suivie dans la salle de conférence de la Banque Mondiale entre les responsables du PGICT (Projet de Gestion Intégrée des Catastrophe et des Terres) au Togo et d’autres pays d’Afrique.

Cette vidéoconférence s’est appesantie sur le thème global de la mobilité, et le partage des meilleures pratiques issues du terrain. Les équipes en charge de la pauvreté et de l’inclusion sociale à washington et dans les différents bureaux-pays ont animé et alimenté les débats,

Le coordonnateur du PGICT, M. Amidou MOROU, a révélé à l’assistance les projets réalisés dans certains villages du Togo notamment le «Renforcement des capacités des acteurs, l’alerte précoce, l’adaptation communautaire aux changements climatiques, réduction des risques de catastrophes, promotion des bonnes pratiques de gestion durable des terres etc».

Dr. Koffi HOUNKPE spécialiste Principale en Gestion des Risques de Catastrophes a participé à cette manifestation