Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières a procédé, le mardi 17 octobre 2017 à Lomé, au lancement officiel de la 2ème édition de la Quinzaine de l’Environnement et du Développement Durable (QEDD) de Lomé, une initiative de l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE-Togo) qui se tient du 16 au 30 octobre 2017.

Durant deux semaines, il s’agira de partager et d’échanger avec les communautés à la base sur les manifestations et les approches de solutions aux problèmes environnementaux qu’elles vivent : la dégradation des écosystèmes côtiers à travers l’exploitation illégale du sable marin, la destruction des ressources forestières, la perte de la biodiversité, etc.

A travers le thème de cette deuxième édition de la QEDD « rôle des collectivités territoriales et des communautés de base dans la gestion de l’environnement », celles-ci seront sensibilisées sur les pratiques idoines pour un environnement sain.

Pour le Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières, André JOHNSON, l’organisation de cet évènement qui est à sa deuxième édition constitue un pas supplémentaire dans le processus d’amélioration de la gouvernance environnementale engagée par le gouvernement togolais depuis plus de deux (2) décennies.

Pour cette édition, il est prévu des manifestations de masse et de salubrité publiques, des émissions et débats sur divers thèmes d’environnement, des concours et formations au niveau universitaires, etc.