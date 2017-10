Le Ministère de la Planification du Développement et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, ont organisé le mardi 17 octobre 2017 à Lomé, l’atelier national de présentation des résultats de l’étude sur l’état des lieux de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et la contribution du secteur privé à la réalisation des droits des filles et garçons au Togo.

Démarré en février 2017, cette étude a pour objectif de doter le Togo d’une meilleure compréhension du contexte actuel de la RSE et des pratiques au sein des entreprises multinationales et grandes entreprises opérant dans le pays sur les aspects de la promotion des projets sociaux.

Les résultats et recommandations de l’étude contribueront à la formulation de stratégies de partenariat entre ces entreprises, les institutions publiques et les organismes travaillant en faveur des secteurs sociaux, au profit notamment des filles et des garçons du Togo. Cette étude s’inscrit également dans l’atteinte des ODD, notamment l’objectif 17 qui vise à revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable.

Le ministre de la Planification du Développement, M. Kossi ASSIMAÏDOU, qui a présidé la restitution de l’étude a estimé qu’offrir aux enfants un environnement favorable à la pleine réalisation de leurs droits, c’est contribuer à leur épanouissement afin qu’ils puissent à leur tour œuvrer pour le développement de la société.

Dr. Isselmou BOUKHARY, représentant résident de l’UNICEF au Togo, les représentants des institutions publiques et entreprises évoluant au Togo, des représentations diplomatiques au Togo, des acteurs de la société civile et des organisations de défense et de promotion des droits des enfants et de la femme ont participé à cette séance.