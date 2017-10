Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et l’UNESCO organisent conjointement un atelier de validation du rapport de la revue des politiques couplé du lancement du processus d’élaboration de la stratégie nationale de l’Enseignement Technique et de la formation Professionnelle (ETFP) au Togo.

L’atelier permettra aux participants de s’approprier le contenu du rapport de la revue des politiques d’ETFP et du guide méthodologique d’élaboration de la stratégie d’ETFP au Togo, de procéder à un amendement dudit rapport au cours des travaux en commissions.

Les participants procèderont également à l’amendement de la méthodologie retenue pour l’élaboration de la stratégie d’ETFP et à la validation de la méthodologie d’élaboration de la stratégie de la d’ETFP dans le pays.

Selon le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, M. Georges Kwawu AÏDAM, la validation de ce rapport ouvrira la voie à l’élaboration du document de stratégie de l’ETFP qui, à son tour, tiendra compte des différents programmes de modernisation de l’enseignement technique et de la création des filières professionnelles proposées par le ministère de l’enseignement technique dans le Programme National de Développement (PND) en cours d’élaboration.

La rencontre regroupe une soixantaine de personnes, issus du METFP et des autres ministères impliqués, dont dix (10) provenant de l’intérieur du pays, des partenaires techniques et financiers, des syndicats d’enseignants et des fondateurs d’établissements privés d’ETFP, participent à cette rencontre.