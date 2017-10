Les prêches violents d’un imam à Sokodé et les dispositions sécuritaires régissant les marches et meetings politiques au Togo ont fait l’objet d’échanges entre trois ministres togolais et le corps diplomatique accrédité au Togo, le mardi 17 octobre 2017 à Lomé.

Les ambassadeurs notamment chinois et gabonais, suite aux exposés des ministres de l’Administration Territoriale, des Collectivités Locales et de la Décentralisation, M. Payadowa BOUKPESSI, de la Sécurité et de la Protection Civile, M. Damehame YARK, et des Affaires étrangères, M. Robert DUSSEY, ont voulu mieux comprendre l’issue des discussions concernant les marches cette semaine par l’opposition.

Les ministres ont répondu aux préoccupations des ambassadeurs concernant l’une des trois (3) victimes du 16 octobre 2017 à Sokodé et des marches interdites en semaine.

Le ministre Damehame YARK a déclaré que les forces de sécurité prendront leurs dispositions pour qu’il n’y ait pas d’attroupement populaire. Il également dressé le bilan des violences avec un total de trois (3) morts dont deux (2) éléments des forces de l’ordre suite à l’interpellation de l’imam Alassane Mohamed DJOBO le lundi 16 octobre 2017 à Sokodé.