La Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCI-TOGO) et la Chambre de Métiers et d’Artisanat (CMA) de la Région de la Loire de Vendée en France ont procédé à la signature d’une convention de coopération et de partenariat le mercredi 18 octobre 2017 à Lomé. Le paraphe dudit document s’est déroulé entre M. Germain Essohouna MEBA, président de la CCI-Togo et M. Daniel LAIDIN représentant de la CMA.

Cette convention vise à relever les nombreux défis que rencontre le secteur privé des deux structures consulaires. Il s’agit d’une part de la création d’un centre de formation permettant des échanges d’expériences entre ces deux structures.

Cet accord permettra de faire de la formation, un moyen de renforcement de la compétitivité des entreprises, en réponse à l’expérience problématique de l’emploi, a indiqué M. Germain Essohouna MEBA, président de la CCI-Togo.

Pour M. Daniel LAIDIN le représentant de la chambre de métiers et de l’Artisanat de la région de la Loire de Vendée, il s’agit de créer un cadre, de formation solide pour entreprendre, et d’échanges de coopération pour soutenir la jeunesse.