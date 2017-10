Le Ministère de la Planification du Développement a organisé le vendredi 20 octobre 2017 à Lomé, un atelier d’information et de sensibilisation des directeurs de cabinet, des représentants des institutions de la républiques, des partenaires techniques et financiers, et de la société civile sur l’aménagement du territoire au Togo.

Cette rencontre qui s’inscrit dans un processus d’appropriation des enjeux et défis de l’aménagement du territoire, a été ouverte par M. Essohanam EDJEOU, Directeur de cabinet du Ministère de la planification, représentant le ministre tutelle.

L’atelier a pour objectif de recueillir les avis et les propositions des différents acteurs de développement sur les voies et moyens devant permettre la mise en œuvre de la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PONAT).

Les participants ont été outillés sur trois communications : Problématique des disparités régionales, aménagement du territoire au Togo et dans l’UEMOA : Etat des lieux et enjeux, et la loi portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire au Togo.

Selon le Directeur de cabinet du ministère de la planification, les travaux de cet atelier offrent un cadre de réflexion sur les disparités régionales et le rôle de l’aménagement du territoire dans la promotion d’un développement équilibré. Les résultats pour lui permettront d’aboutir à un meilleur partage des enjeux pour des prises de décisions en matière de mise en place des outils d’aménagement du territoire au Togo.

Le Togo jusqu’alors n’a pas pu de façon significative réduire les disparités spatiales existantes (de la planification économique à la planification sectorielle). Ainsi on note des déséquilibres, entre la capitale Lomé et le reste du pays, entre les régions et à l’intérieur des régions, et entre les zones urbaines et les zones rurales.

La mise en œuvre de la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PONAT), permettra donc au Togo de réduire cette disparité territoriale et de faire en sorte que les richesse soient réparties équitablement. Cette politique apportera également des solutions pour que les conditions de développent soient crées dans chaque région du Togo.