La Confédération Nationale des Travailleurs du Togo (CNTT), renforce les capacités de ses membres. Elle a initié le vendredi 20 octobre 2017 à Tsévié, une journée de réflexion au profit de ses syndiqués des régions Maritimes et des Plateaux.

C’est une journée de réflexion et de causeries-débats autours de deux thématiques clés: le Dialogue Social au Togo et les droits et devoirs des syndiqués dans la nation.

Ainsi pour alimenter les débats, les participants ont eu droit à deux communications de l’orateur, Consultant en développement, M. Joseph Kokou LOGOSSOU.

Le Secrétaire Général de la CNTT, M. Yves PALANGA, en présidant ladite rencontre a déclaré qu’il s’agit par ces échanges de préparer les membres de la CNTT pour une participation efficace à la prochaine table ronde sur le dialogue social avec les autres partenaires sociaux.

Les responsables de la CNTT ont exhorté tout travailleur à la culture de la paix, pour un environnement social favorable au travail.