L’Ecole des Cadres était face à la presse le mercredi 18 octobre 2017 au sein de l’institution à Lomé pour informer les hommes de médias sur le lancement du projet PORTRAIS.

Le projet porte sur les images et récits des activités portuaires et maritimes du littoral togolais. Il s’articule autour de quatre axes dont l’interconnexion entre les territoires, les activités de savoir-faire en termes de logistique, l’implication sociale et le rôle de l’environnement dans la réalisation dudit projet.

Ce projet consiste pour les étudiants de l’Ecole des Cadres, à réaliser des reportages et des enquêtes, afin de faire connaître les différentes ressources et richesses du littoral. Le choix est porté sur la ville d’Aného dans la préfecture des Lacs pour la réalisation dudit projet.

Selon Mariantonia LOPRETE responsable du master en management portuaire et maritime à l’université du littoral Côte d’Opale en France, le projet PORTRAIS a été initié à Dakar en 2015, et les premiers résultats des études effectuées par les étudiants seront restitués le samedi 21 octobre 2017 à l’Ecole des Cadres à Lomé.

Pour Gérard DOKOU, directeur du centre entrepreneurial du littoral, le partenariat entre l’Ecole des Cadres et l’université du littoral Côte d’Opale est le fruit de la volonté politique des deux pays, la France et le Togo depuis quatorze ans.