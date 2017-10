L’Ecole des Cadres en partenariat avec l’Université du Littoral Cote d’Opale, a présenté le projet «porTraits, images et récits des activités portuaires et maritimes du littoral Togolais», le samedi 21 octobre 2017 à la presse, aux apprenants et au corps enseignant, dans ses locaux à Lomé.

Au cours de cette rencontre, les étudiants de ladite école ont eu à présenter six (06) projets qui abordent plusieurs problématiques parmi lesquelles, le parc de véhicules d’occasions du Port Autonome de Lomé, les activités des femmes au port, l’érosion côtière dans la ville d’Aného et les gares routières formelles et informelles.

Pour M. Kokou DOUFFAN, Secrétaire Général de l’Ecole des Cadres, il s’agit pour ces étudiants en Master I et II en Logistique de soumettre leurs travaux et les solutions proposées à l’appréciation du public.

La réalisation de ce projet est le fruit d’un partenariat entre l’Ecole des Cadres et l’Université du Littoral Cote d’Opale en France. Les étudiants de cette école tout comme ceux de l’Université partenaire, sortent depuis 14 ans avec un diplôme d’Etat français.