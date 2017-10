Le Groupe de Réflexion et d’Action Femme, Démocratie et Développement (GF2D), en collaboration avec la Fondation Hanns Seidel, organise du 24 au 25 octobre 2017 à Lomé, un forum régional sur le thème « les enjeux de la participation de la femme aux élections locales et législatives». Les travaux ont été ouverts par le ministre Tchabinandi Kolani Yentcharé en charge de la promotion de la femme.

Cette rencontre se veut un cadre de partage d’expériences et d’élaboration de stratégies pour l’émergence des femmes en politique dans l’espace CEDEAO.Il sera question de conférer aux femmes, les compétences nécessaires pour être de précieuses actrices politiques.

Cette initiative cadre avec celle du gouvernement qui encourage la participation des femmes dans les instances de décisions a affirmé le ministre Tchabinandi Kolani Yentcharé en charge de la promotion de la femme, à l’ouverture des travaux. Elle a dans son discours exhorté les participantes à faire preuve de volonté au cours des travaux afin d’en tirer l’essentiel pour devenir de véritables leaders Ouest africaines.

Pour Mme Michèle Noussoessi AGUEY, secrétaire générale du GF2D, ce forum permettra particulièrement aux femmes togolaises de s’inspirer des expériences de leurs consœurs de la sous-région pour leur participation active aux prochaines échéances électorales.

Plusieurs modules sont prévus au programme du forum, notamment le rôle de la femme dans la prévention et la gestion des conflits avant, pendant et après les élections et la présentation des bonnes pratiques encourageant la participation des femmes aux élections dans la sous-région.