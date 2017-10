Le Ministère de l’Action Sociale de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation a initié le mardi le 24 octobre 2017, au CASEF à Lomé un atelier de validation du rapport de l’Etude sur le dispositif de protection sociale des personnes âgées en situation de précarité au Togo. Cet atelier a pour objectif de doter le gouvernement togolais d’un dispositif de protection et de prise en charge des personnes âgées vivants dans la précarité.

La protection sociale et la prise en charge des personnes âgées sont devenues aléatoires, fragilisant ainsi leur existence. Leurs droits sont souvent relégués au second plan au profit de la tranche d’âge la plus active.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement togolais grâce à l’appui financier et institutionnel du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), a facilité la mise en place dans toutes les préfectures du pays, des démembrements du conseil national consultatif des personnes âgées.

Malgré ces mesures plusieurs personnes âgées vivent encore dans la précarité. L’une des solutions serait donc la mise en place d’un dispositif adéquat de protection sociale spécifique pour les personnes âgées en situation de précarité.

Il s’agit à l’issue des travaux de matérialiser des initiatives à mêmes de consolider la politique du gouvernement togolais sans la promotion des droits humains, la réduction de la pauvreté, le renforcement de la croissance économique.

L’atelier s’est déroulé en présence de Madame Karine ADIDO, représentante de la fondation Maagdenhuis un partenaire technique.