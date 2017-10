Le Conseil d’Administration de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a tenu sa 55ème session ordinaire le mercredi 25 octobre 2017 à son siège à Lomé.

Quatre points essentiels étaient à l’ordre du jour notamment le financement de projets des secteurs public et privé, l’adoption des rapports des comités ad ‘hoc du Conseil d’Administration.

Quatre projets ont été approuvés notamment deux (2) du secteur public et deux (2) également du secteur privé.

Le premier projet du secteur privé concerne le financement de la banque de développement du Mali d’une valeur de 10 milliards de F CFA pour le financement de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries (PME/PMI) au Mali.

Le second projet approuvé porte sur le financement de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) d’un montant de 4,5 milliards de F CFA pour la réhabilitation du secteur électrique au Togo.

Dans le secteur public, la BIDC finance le Burkina Faso à hauteur de 9,5 cent millions de dollars américain pour l’adduction d’eau et le second d’une valeur de 35 millions de dollars américain pour le projet d’interconnexion Guinée-Mali.

En termes de perspectives, la BIDC procède à la mobilisation de ressources, dans le cadre de son plan stratégique 2016-2020 en cours de mise en œuvre, pour financer divers projets dans les différents Etats membres.

Devant les représentants des 15 Etats membres, le Président de cette institution bancaire, M. Bashir Mamman IFO, a salué les efforts des chefs d’Etat dans un contexte économique mondial difficile.