L’Assemblée Nationale a bénéficié d’un don de l’Ambassade de la Chine à l’issue d’une cérémonie à son siège le 25 octobre 2017. Ce don composé de 25 ordinateurs de bureau, 20 ordinateurs portables et d’autres matériels de bureau, vient renforcer le lien d’amitié entre le Togo et la Chine et faciliter le travail de l’Institution.

Estimé à une valeur de 74 600 dollars us cette offre a été remise par son Excellence LIU Xuxi, Ambassadeur de la Chine au Togo, au Président de l’Assemblée Nationale, DAMA Dramani. Ce dernier s’est dit fier de ce don de la Chine et de la qualité des bonnes relations entre leurs deux pays.

Le Président de l’Assemblée Nationale a en outre reçu en audience au siège de l’institution, la nouvelle Ambassadrice de l’Union Européenne en mission au Togo, Mme CRISTINA Martins Barreira qui était en visite de courtoisie.