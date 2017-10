La campagne intitulée «100 millions pour 100 millions», initiée conjointement par l’ONG WAO-Afrique Togo et le mouvement des Parlementaires Sans Frontière (PSF) section Togo, a été officiellement lancée le mardi 24 octobre 2017, au stade du Lycée Scientifique de Tokoin à Lomé. Cette initiative a été lancée par M. Djouma DOUMONGUE, Doyen de l’Inspection Générale de l’Education, représentant du Ministre de l’Enseignement Primaire et Secondaire chargé de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo.

La Campagne a pour but de sensibiliser 100 millions d’enfants qui vont à leur tour sensibiliser 100 millions et ainsi de suite. Elle permettra à ces enfants (élèves du primaire, secondaire et du technique) de prendre en main leur propre destin.

Il s’agit d’accompagner ces derniers dans leur réussite et de susciter en eux un esprit critique et des compétences en matière de citoyenneté.

Pour l’Honorable Albert Edoh HOWANOU, président du mouvement PSF-Togo, président du comité d’organisation de cette campagne, il s’agit d’attirer l’attention des décideurs sur l’éducation au Togo et dans le monde.

Cette initiative, selon M. Cléophas MALLY, coordonnateur régional pour les pays d’Afrique Francophone de WAO-Afrique, prend en compte des problèmes qui riment le secteur de l’éducation.

La campagne «100 millions pour 100 millions», placée sous le thème : « Les décideurs de retour à l’école » est prévue pour durer cinq (05) ans. Elle permettra aux initiateurs d’être aux côtés des décideurs pour la mise en œuvre des différents engagements liés au secteur de l’éducation en vue d’atteindre les objectifs de l’éducation prévus dans l’Objectif du Développement Durable d’ici 2030.