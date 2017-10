Les treize membres de la nouvelle CENI qui ont prêté serrement le 20 octobre 2017 ont tenu une séance de travail le 26 octobre 2017 au siège de ladite institution.

Cette première plénière est consacrée à l’établissement du règlement intérieur et à la mise en place du bureau d’âge. Ainsi Me HOMAWOO Atsu Yao Fiagadzi est élu président et Madame KOUIGNAN Yawa Ahofa est nommée rapporteur.

Ce bureau d’âge est chargé d’organiser les élections du bureau exécutif de la CENI.