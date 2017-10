Le Préfet du Golfe, le Colonel Hodabalo AWATE et le Président de la Délégation spéciale de la Préfecture du Golfe, Kossi ABOKA ont procédé le jeudi 26 Octobre 2017 au lancement des travaux d’aménagement de routes dans le Canton d’Aflao Gakli. Les travaux démarrés ce jour concernent le Boulevard Adidogomé Massalassi –Avedji Limousine.

Long de 3 km environ avec une largeur de 50 m, ce boulevard une fois achevé désenclavera les deux quartiers et localités environnantes et permettra aux populations riveraines de vaquer librement à leurs diverses activités. Le lancement de ces travaux confirme la volonté du gouvernement d’œuvrer au développement Togo. Le Président de la Délégation Spéciale de la préfecture du Golfe, Kossi Abgényégan ABOKA, à cet effet, a exhorté les populations à plus de contribution pour la réussite des travaux.

Les populations riveraines se sont réjouies de cette bonne nouvelle et promis œuvrer pour déroulement des travaux et l’entretien du boulevard une fois achevé.