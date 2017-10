Le Ministre de la Communication de la Culture, de la Formation Civique et des Sports, M. Guy Madjé LORENZO, a procédé le jeudi 26 octobre 2017 à son cabinet, à la remise d’attestation aux lauréats des différents appels à projets à l’endroit des médias et des groupes de productions audiovisuelles.

Il s’agit pour ces différents animateurs du public retenus de produire des émissions et des sketches dans le but de former et de sensibiliser la population togolaise contre l’incivisme récurrent que vit actuellement le Togo.

Ils sont au total treize (13) lauréats dont quatre (04) groupes d’artistes et neuf (09) médias à être retenus.

La paix, la non violence, le patriotisme, la tolérance, l’acceptation de l’autre, la salubrité, la sécurité routière, sont les différents thèmes choisis par ces professionnels de médias et productions audiovisuelles pour toucher dans sa globalité la population togolaise.