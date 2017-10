Dans le cadre du renforcement du processus d’intégration dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), son Comité Interparlementaire a mis en place un Conseil Parlementaire pour la Paix (CPP).

Ce conseil parlementaire a pour vocation de prévenir les risques de crise et de contribuer à leur règlement.

C’est dans ce cadre qu’une délégation de parlementaires du Comité Inter parlementaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CIP/UEMOA), a séjourné à Lomé du 19 au 28 octobre 2017.

Au cours de son séjour, elle a eu des séances d’échanges avec les acteurs politiques, la société civile, les députés à l’Assemblée Nationale, l’Union Européenne, l’Ambassade d’Allemagne, la Représentation de la CDEAO, le Président de l’Assemblée Nationale et le Chef de l’Etat.

A toutes ces séances la délégation était accompagnée du Représentant Résident de l’UEMOA à Lomé.

L’objectif de la mission, est de s’informer sur la situation sociopolitique marquée par des manifestations violentes ayant entraîné des pertes en vies humaines, des destructions de biens publics et privés et des déplacements de populations.

A l’issue des concertations et tenant compte des préoccupations des uns et des autres la délégation du CIP/UEMOA, lance un appel à tous les togolais à la tolérance, au pardon et à la confiance mutuelle.

Conscients que ces valeurs sont indispensables à l’instauration d’un climat propice pour un dialogue sincère, constructif et inclusif, la délégation invite tous les togolais à s’inscrire et soutenir toute initiative allant dans le sens de la décrispation sociale et de la restauration de la paix, en vue d’aboutir à des réformes politiques et institutionnelles consensuelles.

La délégation remercie les acteurs politiques et la société civile et salue leur volonté à aller vers le dialogue et la paix.

La délégation exprime sa gratitude aux Représentations diplomatiques pour leurs contributions utiles.

Enfin, la délégation témoigne sa gratitude aux plus hautes autorités notamment le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale pour leur grande écoute et leur disponibilité à trouver une solution à la situation qui prévaut au Togo.

Fait à Lomé le 27 octobre 2017

Pour la Délégation, le Chef de Délégation du CPP/UEMOA

Député Jacob OUEDRAOGO