Le Ministre de la Communication de la Culture, de la Formation Civique et des Sports du Togo, M. Guy Madjé LORENZO, a reçu symboliquement, le jeudi 26 octobre 2017 des mains de l’Ambassadeur de la Chine au Togo, S.E.M Liu Yuxi, un lots d’équipements informatiques et de sport, le jeudi 26 octobre 2017 à la Direction des Sports Scolaires et Universitaire à Lomé.

Ce don mis à la disposition de la Direction des Sports Scolaires et Universitaire, est composé de 02 téléviseurs 32 pouce, 10 ordinateurs de bureau, 02 imprimante et photocopîeur couleur, 05 climatiseurs, 01 chauffe-eau solaire, 10 ventilateurs électriques, 04 Racket de Ping-Pong, 01 filet de Ping-Pong, 50 balles de Ping-pong, 01 Table de Ping-Pong, 02 tapis pour les arts martiaux, 20 vêtements pour les arts martiaux, 01 filet de badminton, 05 boîtes de balles de badminton, 50 vêtements de sports, 08 raquettes de tenis et balles, 50 chaussures de sports.

Pour l’ambassadeur de la Chine au Togo, Liu Yuxi, ce geste a pour objectif de motiver l’effort remarquable des jeunes sportifs togolais lors des compétitions nationales et internationales.

Le ministre Madjé Lorenzo a témoigné la gratitude et la reconnaissance du gouvernement togolais à l’ambassadeur de Chine au Togo. Le don, selon lui, démontre l’attachement de la Chine au peuple togolais, particulièrement à la jeunesse.

Ces matériels et équipements visent entre autres, à doter le Centre de Développement Sportif (CDS) de Kpalimé, d’outils informatiques, et d’autres fédérations sportives.