Le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie Me Fiatuwo Kwadjo SESSENOU a précédé au lancement officiel des travaux d’entretien du système lagunaire à travers le Projet d’Aménagement Urbain du Togo, phase 2 (PAUT II), le vendredi 27 octobre 2017 à Lomé.

Le PAUT II, un projet de réalisation d’ouvrages d’assainissement, qui vise cette fois l’aménagement du Canal de Bè long de près de trois (3) Km. Il vient renforcer les efforts du gouvernement dans ce sens et permettra d’améliorer l’environnement urbain et de réduire les risques d’inondation dans les zones Est de la ville de Lomé.

Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie Me Fiatuwo Kwadjo SESSENOU, aussi bien le Secrétaire Général du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de l’Hydraulique, ont exhorté la population à un changement de comportement et à l’accompagnement afin que PAUT II ne se limite pas aux seules actions techniques de construction d’ouvrages, de curage, de dragage, de ramassage et d’évacuation de déchets.

Le projet qui est à sa deuxième phase est financé par l’Union Européenne sur les ressources du 10è Fonds Européen pour le Développement (FED) pour un montant d’environ 28,2 milliards de FCFA pour la réalisation des travaux d’assainissement en milieux urbains, avec une contrepartie de près de 7 milliards de FCFA pour les indemnisations, les dédommagements, le déplacement des réseaux, l’entretien du système lagunaire et le fonctionnement des organes du projet.

Les travaux lancés ce jour dureront deux (02) mois et seront exécutés par l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP).