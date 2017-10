L’Ordre Nationale des Médecins Vétérinaires du Togo (ONMVT) a organisé, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH), une journée de vaccination gratuite des chiens, chats et autre animal de compagnie, le vendredi 27 octobre 2017, dans les différents cabinets et cliniques vétérinaires privés de Lomé et ses environs.

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne de vaccination contre la rage dans le but d’éliminer complètement cette maladie.

Pour le docteur Kossi MABALO, président de l’ordre des vétérinaires du Togo, chaque 28 septembre est déclaré comme journée mondiale de lutte contre la rage. Au Togo les travaux de cette journée ont été lancés cette année à Vogan. C’est dans ce contexte que l’ONMVT a initié cette journée de vaccination gratuite des chiens, chats, et autre animal de compagnie. Ces séances de vaccination vont s’étendre dans toutes les régions du Togo.