La Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) en collaboration avec Alliance Borderless (une agence de promotion du secteur privé), a organisé le 27 octobre 2017 à Lomé, un atelier de formation à l’intention des agents de la douane, des ministères et organismes du gouvernement, des agents de la promotion des exportations et des transitaires opérant aux frontières et aux ports sur le Tarif Extérieur Commun (TCE).

L’objectif de cette formation est de sensibiliser les parties prenantes sur les politiques liées au commerce régional dans l’espace CEDEAO et de contribuer à leur mise en œuvre efficace et effective et à créer un accès à l’information sur les politiques commerciales régionales.

Au terme de cette formation, les acteurs concernés sont outillés et sensibilisés sur le TEC et autres protocoles de la CEDEAO liés au commerce régional, a souligné KONZI Teï, inspecteur des douanes et formateur.

Les utilisateurs des frontières sont sensibilisés sur le sujet. La transparence, les avantages des procédures douanières visent à promouvoir les activités économiques et l’évaluation en douane.