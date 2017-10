L’Association pour la Promotion des Biologistes Médicaux au Togo (APBM-Togo), en collaboration avec l’Ecole Supérieur des Techniques Biologiques et Alimentaire de l’Université de Lomé (ESTBA/UL), a organisé le vendredi 27 octobre 2017 à l’Université de Lomé, un atelier de travail avec les fournisseurs de matériels et services biomédicaux.

La rencontre est placée sous le thème : « Fournisseurs et biologistes médicaux au service de la qualité des résultats d’analyses de biologie médicale». Elle a permis de former et de sensibiliser ces cliniciens sur la qualité des réactifs et l’utilisation des nouveaux matériels de laboratoire en vue de la satisfaction des clients et de la santé de la population en générale.

Les séminariste ont été outillés sur les normes ISO 15 189 de laboratoires, d’équipements et réactifs à utiliser ; la conscience professionnelle ; et la biosécurité, a indiqué le Dr. Codjo Kafui Kouassi, expert en accréditation de laboratoire, maître assistant à ESTBA/UL, formateur à cette rencontre.

Pour le président de l’APBM-Togo, Kossi KABO, il s’agit de poser une base solide de collaboration entre les différents organes médicaux en vue d’impacter favorablement les statistiques des valeurs diagnostiques des résultats d’analyses pour l’amélioration de la qualité de soins des patients.

Cette initiative est vivement soutenue par l’ESTBA, selon Prof. Blaise AMEYAPOH, microbiologiste, directeur adjoint de cette école. Il a rassuré l’accompagnement de son école, tout en émettant le vœu que les fournisseurs d’équipement et réactifs soutiennent vivement ces genres d’initiatives.

Les travaux de cette rencontre ont été ouverts par le premier vice président de l’Université de Lomé, le Prof. Komlan BATAWILA, biologiste, environnementaliste, représentant le président de l’UL. Il a rassuré du soutient de la présidence de l’UL, tout en exhortant les organisateurs à promouvoir ces genres de formations.