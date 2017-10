La commission de l’Union Économique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) passe en revue, avec le gouvernement, l’état de mise en œuvre des réformes, politiques, projets et programmes communautaires, du 30 octobre au 3 novembre 2017 à Lomé, au Togo.

La rencontre vise à évaluer la performance des États dans l’application des réformes communautaires. Elle permettra de relever les résultats atteints et les défis auxquels les États sont confrontés afin que des solutions idoines soient apportées dans le but d’améliorer la compétitivité des économies des États de l’UEMOA et leur potentiel de croissance économique.

Le représentant résidant de la Commission de l’UEMOA au Togo, M. Yamidou KEITA a dit compter sur l’engagement des participants à relever les défis, notamment celui de fournir toutes les informations nécessaires entrant dans l’évaluation des actes communautaires afin d’atteindre les objectifs escomptés.

La revue annuelle de l’UEMOA est un dispositif institutionnel de suivi qui favorise l’harmonisation des législations nationales et la bonne exécution des politiques, projets et programmes communautaires dans l’Union. Après les deux premières éditions réalisées en 2014 et 2015, celle de 2017 apporte des innovations qui portent sur de nouveaux critères et de nouvelles grilles de notation.