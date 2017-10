L’apothéose de la Journée Mondiale des Villes a été célébrée par le Grand Lomé le mardi 31 octobre 2017 à Lomé, sous le thème «Le développement urbain durable du Grand Lomé à l’horizon 2035 : Enjeux et perspectives». Les manifestations marquant cette commémoration pour la première fois au Togo, ont été organisées conjointement par la préfecture du Golfe et la Mairie de Lomé.

Les travaux de la rencontre ont été ouverts par le Directeur de la Décentralisation et des Collectivités Locales, M. Pahorsiki TOUH, représentant du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales du Togo.

Les organisateurs veulent attirer l’attention des décideurs et acteurs de développement sur les problèmes et questions soulevés par le développement urbain durable du Grand Lomé par cette célébration.

Il s’agit également de susciter une prise de conscience au niveau de tous les acteurs urbains et à tous les niveaux sur ces enjeux et défis, à travers la découverte du Nouvel Agenda Urbain et les prévisions de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine sur le développement urbain durable.

Pour le Maire de la ville de Lomé, le contre-amiral Fogan K. Adegnon, le thème choisi est d’une grande importance, et une initiative salutaire, dans la mesure où il va contribuer à une urbanisation efficace et durable du pôle urbain du Grand Lomé.

Selon M. TOUH, représentant du ministre de l’Administration Territoriale, la problématique du développement urbain préoccupe le gouvernement togolais par d’importants investissements dans la réalisation d’infrastructures urbaines. La célébration de cette journée, pour lui, permettra de dresser chaque année les bilans des activités et actions menées et de définir les nouvelles approches participatives de développement commun.

La Journée Mondiale des Villes a été instituée pour chaque 31 octobre, par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 27 décembre 2013. Cette journée qui est aujourd’hui à sa 4ème édition sur le plan mondiale, a pour ambition de veiller à ce que les villes soient agréables à vivre pour répondre à l’objectif 11 des Objectifs du Développement Durable.