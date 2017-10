Un atelier d’échanges et de partages des leçons tirées des cinq (5) ans de mise en œuvre du Programme d’Action d’Istanbul (PAI) en faveur des Pays Moins Avancés (PMA), a été organisé par le ministère de la planification et du développement en collaboration avec le PNUD, le mardi 31 octobre 2017 à Lomé. La rencontre a été ouverte par le Directeur de cabinet du Ministère de la Planification du Développement, M. Essohanam EDJEOU, représentant du ministre de tutelle.

L’objectif global de cette rencontre est de permettre une large diffusion des leçons apprises des cinq (5) années de mise en œuvre du PAI et du rapport national 2015 relatif à ce programme. Il permettra spécifiquement d’éditer et de disséminer ce rapport et les leçons tirées afin de mettre à la disposition des parties prenantes les documents relatifs à ces deux points.

Selon la présentation du Directeur Général de la Mobilisation de l’Aide et du Partenariat, Point Focal du PMA, M. Essobozou AWADE, des avancées notables ont été faites dans ce cadre par le Togo dans les huit (8) domaines prioritaires du PAI en 2015 : ce sont entre autres la création du guichet unique et l’Office Togolais des Recettes (OTR).

Malgré le progrès du Togo dans plusieurs secteurs, d’énormes défis restent, notamment la sanction de mauvaises pratiques, la transformation de produits de base et la dynamisation du secteur privé, et pourront permettre au Togo de sortir de cette catégorie de Pays Moins Avancés (PMA).

Les représentants des administrations publiques, des institutions de la République, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile ont participé à cette rencontre.