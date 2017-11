Le tournoi organisé par le parti politique Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire (OBUTS), a connu son apothéose le dimanche 29 octobre 2017, par la Grande finale placée sous le thème : «Marquons des buts pour un avenir radieux du Togo».

Cette grande finale a opposé les Hirondelles FC du Camp GP d’Agoè logopé et les Canons FC d’Agoè Nanégbé sur le terrain de Nanégbé à Agoè Zossimé (dans le canton d’Agoè). La rencontre a été soldée par 04 buts à 01 en faveur des Canons FC (doublé de Benjamin LANBONI 3è et 81è min, Djiné ASSIGNON 39è min et Robert SANI 93 min), contrairement aux Hirondelles FC (l’unique but à la 35è min par Jack MENSAN).

Il s’agit pour les organisateurs de ce tournoi (OBUTS dont à sa tête, Messan Kodjo AGBEYOME) de promouvoir le mieux vivre ensemble, la paix et la prospérité, et de dégager des talents parmi les jeunes joueurs pour le compte des matchs divisionnaires au Togo, a indiqué, le coordonnateur national OBUTS, M. Maestral AKATOR, représentant du président de ce parti à cette finale.

Ce tournoi qui a démarré le 13 août 2017, constitue la troisième édition du genre organisée par le parti OBUTS.