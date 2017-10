Les directeurs régionaux et chefs division du ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation, des directeurs régionaux de l’Institut Togolais, de Recherche Agronomique (ITRA), de l’Institut de Conseil d’Appui Technique (ICAT) ainsi qu’une délégation des femmes rurales participent à un atelier de validation du projet dénommé «Projet d’autonomisation des femmes rurales au Togo (PAFeRT)» le mardi 31 octobre 2017 à Lomé.

Ce projet est élaboré par le ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation avec l’appui technique du Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement de Capacités pour le Développement au Togo (CADERDT) et vise à contribuer à l’amélioration des conditions des femmes rurales en vue de leur autonomisation.

Présidant les travaux de l’atelier, Madame Tchabinandi KOLANI YENTCHARE, ministre en charge de la promotion de la femme a remercié le CADERDT pour son appui technique et a souligné la pertinence du projet qui s’inscrit dans la politique de développement du gouvernement en général et de la promotion de la femme en particulier. Elle a ensuite sollicité l’appui des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre dudit projet.

Pour le Directeur Exécutif du CADERDT, Madame Odilia GNASSINGBE, c’est le lieu de remercié le ministre de l’action sociale, pour la confiance faite à son institution tout en invitant les participants à apporter leurs contributions et remarques pour disposer d’un document qui prend en compte les spécificités des différents acteurs qui œuvrent pour le développement du pays.

Le ministre Ouro-Koura AGADAZI de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique du Togo était également présent à l’ouverture des travaux.