Le gouvernement togolais a organisé une rencontre d’échanges entre les partis politiques, les organisations de la société civile et l’organisation de défense des droits de l’homme au Togo, le mardi 31 octobre 2017 à Lomé.

L’objectif de cette rencontre est d’amener tous les acteurs à s’entendre sur les mesures à prendre pour éviter des dérapages et des troubles lors des manifestations publiques au Togo.

Cette rencontre s’avère très important pour le gouvernement qui déplore les nombreux dégâts et perte en vie humaine enregistrés lors des manifestations de la coalition des partis politiques de l’opposition.

Les quatre émissaires du gouvernement notamment les ministres Payadoua BOUKPESSI de l’administration territoriales, Daméhame YARK de la sécurité et de la protection civile, Guy Madjé LAURENZO en charge de la communication et de la formation civique et la secrétaire d’Etat chargé des droits de l’homme au Togo, Mme Nakpa Polo, à cette rencontre ont, les uns et les autres dans leurs diverses interventions rappelées aux participants la nécessité de préserver la paix et le respect des droits de l’homme.

Le ministre Payadoua BOUKPESSI en charge de l’administration territoriale, a insisté sur le respect des dispositions de la charte des parties politiques et de la loi règlementant les manifestations pacifiques politiques au Togo.

Pour le ministre Daméhame YARK de la sécurité, la paix qui est longtemps considérée comme un acquis au Togo, est menacée depuis les dernières manifestations. Le gouvernement déplore cette situation, et de nouvelles dispositions sont donc prises pour gérer désormais les manifestations publiques.

Le ministre Guy Madjé LAURENZO en charge de la formation civique, quant à lui, appelle au sens de civisme et de responsabilité de tous.

Occasion pour la secrétaire d’Etat chargé des droits de l’homme Nakpa Polo, d’exhorter tous les acteurs au respect et à la promotion des droits humains.