La Communauté Internationale des Hommes d’Affaires du Plein Evangile (CIHAPE-Togo), organise du 02 au 04 novembre 2017 au Centre Togolais d’Expositions et Foires Togo-2000 (CETEF) à Lomé, sa 18ème convention nationale couplée de la célébration du 30ème anniversaire de sa création, sous le thème « Sa bannière sur nous c’est l’AMOUR».

La CIHAPE-Togo, a initié le mercredi 1er novembre 2017 sur le site de Togo-2000, en prélude à cette grande rencontre, une journée de sensibilisation sur les Cancers Gynécologiques et du cancer de sein à l’endroit des femmes et des jeunes filles.

Plus d’une centaine de femmes, ont été entretenues sur la nécessité de dépistage précoce du cancer de sein, les facteurs de risques, les signes d’alerte, et l’hygiène de vie et alimentaire pour être à l’abri de ce mal.

Selon Dr. Bénédicta AMEWOUI, Médecin gynécologue, obstétricienne, l’auto examen des seins est très important pour une femmes par mois juste après les règles. Il s’agit d’une inspection des seins devant une miroir qui pourra amener cette dernière à observer d’aventure des volumes anormaux des seins ; et la palpation qui permettra de constater des boules indésirables dans les seins. Elle a invité les femmes en générale à se faire consulter afin de prévenir ou de dépister précocement le cancer de sein.

Le Président National de la Communauté Internationale des Hommes d’Affaires du Plein Evangile Togo, Nestor d’ALMEIDA, vu les impacts du cancer du sein sur la santé de la femme, s’est réjouit de la sortie massivement de cette couche sociale pour prendre part à la rencontre.

Le cancer du sein touche aujourd’hui près d’une femme sur huit au cours de sa vie, mais contrairement aux idées reçues le cancer du sein est un cancer qu’on peut guérir quand il est découvert tôt d’où la nécessité d’un dépistage.