Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Togo, Prof. Octave Nicoué BROOHM, s’est entrevu avec les anciens et nouveaux étudiants de l’Université de Lomé (UL), le mardi 31 octobre 2017 sur le Campus Universitaire de Lomé.

Il a été question pour le premier responsable du département en charge de la formation supérieure au Togo, d’échanger avec ces étudiants sur les enjeux de la formation à l’UL, les conditions dans lesquelles les formations se donnent et de les rappeler les efforts du gouvernement pour l’amélioration des conditions de formations universitaires.

Ils ont été également informés des différentes conditions pour bénéficier des tranches d’allocations d’études (les aides) que le gouvernement octroie aux étudiants.

Le Prof. Nicoué BROOHM, a rappelé aux étudiants que le projet « GALILLEE » élaborée par son département va bientôt connaitre des retombées concrètes, avec des ordinateurs portatifs subventionnés. Il les a souhaités une très bonne rentrée universitaire 2017-2018.

Le projet « GALILLEE » est un concept unique qui permettra à bon nombre d’étudiants de disposer d’un ordinateur et de bien s’intégrer dans le système LMD à l’heure où l’outil informatique dans l’enseignement n’est plus à démontrer, et que le Campus Universitaire de Lomé dispose d’un réseau Wifi.