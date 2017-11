Le Collectif des Jeunes pour le Développement (CJD), en collaboration avec le Conseil National de la Jeunesse togolaise (CNJ), ont organisé une grande tournée nationale dans le cadre du projet « Agir pour Bâtir la Cité », le jeudi 2 novembre 2017, à Adétikopé.

Placé sous le thème : « Culture de la paix : citoyenneté, entrepreneuriat et autonomisation des jeunes », cette rencontre vise à sensibiliser la jeunesse togolaise sur la culture de la paix.

Au cours de cette journée de rencontre, les jeunes du canton d’adétikopé ont été édifiés au travers de causeries débats, sur les actes d’apaisements, les actes civiques et comment se pouvoir se prendre en charge en créant sa propre entreprise donnant ainsi une valeur ajouté au PIB du Togo.

Pour Régis BATCHASSI, Président du CNJ, cette rencontre vise à sensibiliser la jeunesse sur les valeurs citoyennes et la nécessité de préserver la paix pour favoriser le vivre ensemble. Pour lui les actes de vandalisme et de dérives citoyennes ont leurs causes dans l’ignorance vis-à-vis des valeurs citoyennes et l’insuffisance d’informations quant à comment se prendre en charge.

La journée de sensibilisation s’est déroulée en présence de M. Etsè Kodjo KADEDZE, Préfet du Zio et de M. Essohana KAZANDOU, Secrétaire Générale de la Préfecture d’Agoè.